Diciassettenne inseguito e ferito con un colpo di arma da fuoco a Palermo, indaga la Polizia

Un ragazzo 17 anni è stato inseguito e ferito da un colpo d’arma da fuoco la scorsa notte nella zona di Belmonte Chiavelli a Palermo. Il giovane mentre si trovava insieme a un cugino è stato inseguito. In uno dei vicoli della zona è stato colpito al gluteo da colpi d’arma da fuoco. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico. E’ stato operato in chirurgia ed è stato ricoverato. Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile e della scientifica per cercare di risalire agli aggressori. (ANSA).