Censis, ai primi posti gli atenei di Padova, Bologna e La Sapienza. ‘Spunta’ la Kore tra le private

Anche quest’anno le prime due posizioni della classifica Censis sugli atenei sono occupate in maniera stabile dall’Università di Padova, prima con un punteggio complessivo di 91,2, e dall’Università di Bologna (87,8). Sale in terza posizione la Sapienza di Roma che con 86 punti scalza l’Università di Pisa che retrocede in quarta (85,5). Perdono una posizione rispetto allo scorso anno anche l’Università Statale di Milano e l’Università di Firenze che scendono al quinto e al sesto posto, riportando, nell’ordine, i punteggi di 85,3 e 84,7. Salda, in settima posizione, è l’Università di Palermo (84,3), a cui si accoda all’ottavo posto l’Università di Torino, che con 83,8 cala di due posizioni. Chiudono la classifica dei mega atenei l’Università di Bari (79,7) e l’Università di Napoli Federico II (74,2), rispettivamente, in penultima ed ultima posizione. Tra i Politecnici in vetta anche quest’anno è il Politecnico di Milano (con un punteggio di 100,8 punti), seguito dal Politecnico di Torino (94,8), che occupa la seconda posizione. Terzo in laurea è il Politecnico di Bari con il punteggio di 85,7. Chiude la classifica lo Iuav di Venezia (83,7).

Tra i grandi atenei non statali la Luiss si conferma al pari dello scorso anno al vertice della laurea con il punteggio totale di 95,8, davanti all’Università Bocconi (92,6) e all’Università Cattolica (79,0), rispettivamente in seconda e terza posizione. Tra i medi atenei non statali (da 5.000 a 10.000 iscritti) è ancora la Lumsa a primeggiare (89,2), seguita dallo Iulm (83,8) al secondo posto. Fanno il loro ingresso come “new entry” l’Università Enna Kore e l’Università di Milano San Raffaele che, con i rispettivi punteggi di 80,0 e 75,4, si collocano in terza e quarta posizione. Chiude la classifica di questo gruppo, l’Università Suor Orsola Benincasa (74,6). Tra i piccoli atenei non statali (fino a 5.000 iscritti), la Libera Università di Bolzano mantiene la prima posizione (con un punteggio di 95,8), seguita dall’Università Campus Biomedico di Roma (92,4) in seconda posizione, e da Liuc-Università Cattaneo (90,6) in terza.