Caltanissetta, top referee: Andrea Calì vola in CAN 5 Élite

CALTANISSETTA – Il fischietto nisseno sale un ulteriore, prestigioso scalino. La carriera di Andrea Salvatore Calì diventa ancor più prestigiosa: con la promozione ufficiale alla CAN 5 Élite, il 36enne di Caltanissetta si assicura un posto nel firmamento del calcio a 5 nazionale. Nella stagione 2026-27, Calì sarà chiamato a dirigere sui parquet più prestigiosi d’Italia, calcando i palcoscenici della Serie A e della Serie A2.

Il cammino di Calì inizia vent’anni fa, nel 2006. Una scalata rapida: nel 2008 il passaggio al CRA Sicilia, nel 2012 l’approdo alla CAI e, nel 2014, il debutto in Serie D, dove si è distinto sui campi più caldi del calcio siciliano. Poi, nel 2016, l’imprevisto: ragioni professionali impongono uno stop forzato. Ma la passione non conosce soste. Il rientro in Sicilia segna la svolta: Calì riparte dal calcio a 5, scalando le gerarchie con una determinazione feroce. Il ritorno ai massimi livelli nazionali passa per la promozione in CAN 5 nel 2020, fino all’apoteosi odierna.

L’ascesa è certificata da un curriculum di alto profilo. Dalla finale Under 19 a Salsomaggiore Terme fino al rovente derby di Coppa della Divisione tra Reggio Calabria e Cosenza, Calì si è imposto per una gestione gara autorevole e una preparazione atletica e tecnica di prim’ordine. Oltre al campo, il nisseno è un pilastro della vita associativa: dal 2014 nel direttivo di sezione, responsabile del corso arbitri dal 2017 e attuale vicepresidente, è il punto di riferimento per le nuove leve.