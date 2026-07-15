Caltanissetta, il 16 luglio l’evento “Il Racconto che unisce” promosso dall’associazione Watanka!

Immaginate un teatro gremito, il brusio di voci entusiaste e poi, improvvisamente, il silenzio carico di attesa. È l’atmosfera che Watanka! APS vorrebbe far rivivere alla città, giovedì 16 luglio presso la Chiesa Santa Flavia, durante “Il Racconto che unisce”, un’iniziativa aperta a tutti per riassaporare lo spettacolo finale “Tutti i colori dell’incontro” del progetto “3…2…1…InterAzione!”, realizzato nell’ambito del Bilancio partecipativo 2025 e che ci mostrerà come da quell’esperienza sia nato un nuovo progetto.

Sebbene l’iniziativa si inserisca nel percorso del Bilancio Partecipativo 2026 del Comune di Caltanissetta, con l’Assessorato alle Politiche Sociali, Giovanili e del Terzo Settore, è la vivace realtà di quest’Associazione a essere il motore pulsante e l’anima organizzativa di questo momento di aggregazione, pensato per abbattere ogni barriera. L’evento rappresenta anche un’occasione per raccontare la visione da cui nasce “3…2…1… InterAzione! Oltre i muri”, il nuovo progetto con cui Watanka partecipa al Bilancio Partecipativo 2026. Un percorso che raccoglie l’eredità dell’esperienza precedente e la sviluppa attraverso una nuova riflessione sui muri visibili e invisibili che, ancora oggi, separano le persone. La serata prenderà il via alle 20:00 (durerà circa un’ ora) con un coinvolgente momento creativo iniziale dedicato ai bambini e ai ragazzi presenti. Seguirà la proiezione di una breve clip che racchiude la magia dello spettacolo del Bilancio Partecipativo dello scorso anno, al Teatro Margherita, permettendo di toccare con mano il valore del lavoro svolto. La serata si chiuderà in bellezza con un aperitivo conviviale finale. Perché esserci? Perché l’inclusione è il cuore del progetto: È un’occasione unica per avvicinare i giovani a diverse realtà, promuovendo solidarietà e rispetto grazie all’impegno dell’APS Watanka!. Perché il teatro è magia: Un’esperienza che stimola la creatività, la comunicazione e la crescita personale. Perché è per tutti: L’evento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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iovedì 16 luglio, dalle 20:00 alle 21:00, vi aspettano presso il cortile della Chiesa “Santa Flavia”. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile firmata APS Watanka! e scoprite come il racconto possa davvero unire e trasformare il nostro modo di vedere il mondo.

Ingresso gratuito e aperto a tutti.