Caldo, ancora allerta massima al Centro-Sud: oggi 18 città da bollino rosso ma domani si cambia

(Adnkronos) – Il caldo record molla la presa ma per ora solo al Nord, complici maltempo e temporali. Al Centro-Sud l'allerta resta massima. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute fotografa un'Italia spaccata in due: il Nord respira, mentre nelle regioni centro-meridionali la situazione cambierà solo a metà settimana.

Oggi, martedì 21 luglio, l'allerta è massima in 18 città (Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo), tutte da bollino rosso, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Al Nord prevale il verde.

Domani invece, mercoledì 22 luglio, i rossi scenderanno a 7: Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Undici città passeranno al giallo (livello 1, di pre-allerta): Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. In verde (livello 0) gli altri 9 capoluoghi: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

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