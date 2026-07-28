Calcio. In Eccellenza iscritte 30 società sulle 32 in organico: non iscritte Città di Acireale e Paternò Calcio

Importante novità per il campionato di Eccellenza di Calcio a 11. Il Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D. ha comunicato che alle 24:00 del 27 luglio corrente, data indicata quale termine perentorio per completare gli adempimenti necessari per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza, sono risultate Iscritte 30 Società su un organico di 32 Società.

Nell’organico delle 30 società figurano iscritte la Sancataldese e il Niscemi, due squadre della provincia di Caltanissetta. Non sono invece risultate iscritte a detto Campionato le Società Città di Acireale e Paternò Calcio.

Relativamente al Campionato di Serie C1 di Calcio a 5, invece, sempre allo stesso orario delle ore 24:00 del 27 luglio corrente, sono risultate iscritte 28 Società su un organico di 28 Società.