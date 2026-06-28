Valle dei Templi, Terrana(Udc): “La cultura è il motore del futuro della Sicilia”

“Il nuovo straordinario traguardo raggiunto dal Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, che per il quarto anno consecutivo supera il milione di visitatori confermandosi tra i dieci luoghi della cultura più visitati d’Italia, rappresenta un motivo di orgoglio per tutti i siciliani e la dimostrazione concreta di quanto investire nella cultura significhi investire nel futuro della nostra terra.”Lo dichiara l’On. Decio Terrana, Coordinatore Regionale dell’Unione di Centro in Sicilia.”Agrigento non è soltanto una delle culle della civiltà mediterranea, ma è oggi il simbolo di una Sicilia capace di trasformare la straordinaria ricchezza del proprio patrimonio storico, artistico e archeologico in sviluppo economico, turismo di qualità, occupazione e crescita dei territori.I risultati conseguiti in questi anni, insieme agli importanti investimenti destinati alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali dell’Isola, dimostrano che la cultura può e deve rappresentare uno dei principali motori dello sviluppo della Sicilia.Come Coordinatore Regionale dell’Udc Sicilia ritengo sia necessario proseguire con determinazione lungo questo percorso, sostenendo ogni iniziativa finalizzata alla salvaguardia delle nostre bellezze, alla promozione dei siti culturali e al rilancio delle comunità locali. La Sicilia custodisce un patrimonio unico al mondo e ha il dovere di valorizzarlo sempre di più, trasformandolo in una risorsa stabile e duratura per le future generazioni.La Valle dei Templi è il simbolo della nostra identità, della nostra storia e della nostra capacità di guardare al futuro. Agrigento continua a dimostrare che la cultura non rappresenta soltanto memoria, ma costituisce un autentico volano di sviluppo, capace di rafforzare il prestigio internazionale della Sicilia e di creare nuove opportunità di crescita per l’intera comunità.”