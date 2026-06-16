Turismo, dagli Stati Uniti a Dubrovnik: John Malkovich protagonista del nuovo film promozionale della Croazia

(Adnkronos) – Il ministero del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia e l’Ente nazionale Croato per il Turismo, in collaborazione con la Federazione calcistica croata, hanno organizzato, in occasione della Coppa del Mondo Fifa 2026, l’evento promozionale 'Croatia in the game – Tourism. Sport. Culture. Flavors.', svoltosi sabato sera presso l’Hotel Aka nella città statunitense di Alexandria (Virginia), dove si trova il ritiro della nazionale croata di calcio. Con l’occasione è stato presentato in anteprima anche il nuovo film promozionale del turismo croato 'Croatia – I hear it's beautiful', il cui ruolo principale è affidato al celebre attore di fama mondiale di origini croate John Malkovich, che, insieme alla nazionale croata, è stato la grande star della serata. Alla realizzazione del video ha contribuito il direttore creativo Pete Radovich, rinomato produttore televisivo e sportivo, anch’egli di origini croate, vincitore di 45 Emmy Awards in 18 diverse categorie. L’obiettivo principale dell’evento era la promozione dell’eccellenza dell’offerta turistica croata, evidenziando i legami tra la Croazia e gli Stati Uniti attraverso lo sport e i numerosi successi degli atleti croati. Oltre a Tonči Glavina, ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, e a Kristjan Staničić, direttore generale dell’Ente nazionale Croato per il Turismo, all’evento hanno partecipato anche Marijan Kustić, presidente della Federazione calcistica croata, Leila Krešić Jurić, direttrice dell’Ente nazionale Croato per il Turismo a New York, nonché i giocatori della nazionale croata di calcio guidati dal commissario tecnico Zlatko Dalić e dal capitano Luka Modrić. Era inoltre presente il celebre ex cestista croato Toni Kukoč, insieme a numerosi rappresentanti della diplomazia statunitense, del settore turistico e sportivo e dei media. “Questo è il grande salto di qualità che stiamo compiendo per la prima volta e che ci consente di rafforzare in modo significativo il posizionamento della Croazia sulla scena internazionale. Mentre il leggendario John Malkovich è il volto del nuovo video promozionale della Croazia, a Dubrovnik si sono riunite star dello sport di fama mondiale come LeBron James, Kyle Kuzma e Rafael Nadal che, attraverso la competizione E1 Series, che abbiamo portato anche in Croazia, stanno diffondendo immagini spettacolari della Croazia in ogni angolo del mondo", ha dichiarato il ministro Glavina. "Ciò è un’ulteriore conferma – ha proseguito – di quanto turismo e sport rappresentino una combinazione vincente, di grande forza e autenticità. Insieme danno vita a storie che superano i confini, uniscono le persone e contribuiscono a posizionare la Croazia tra le destinazioni più ambite a livello globale. E quando a questa narrazione si uniscono i nostri migliori ambasciatori, la Nazionale croata di calcio, il commissario tecnico Zlatko Dalić, il capitano Luka Modrić e l’intera squadra, la promozione della Croazia acquista ulteriore forza, emozione e credibilità. Oggi la Croazia non è soltanto una destinazione che tutto il mondo desidera visitare. La Croazia è una storia che conquista il mondo”. Il mercato americano rappresenta il nostro principale mercato di provenienza a lungo raggio e uno dei mercati strategici per il turismo croato, come confermano anche i risultati e la crescita continua che registriamo anno dopo anno. La crescita complessiva dal 2019 in termini di arrivi e pernottamenti supera il 30%, a conferma del fatto che la Croazia oggi occupa una posizione di rilievo tra le destinazioni europee più ambite dai turisti americani, grazie alla promozione costante, a un’offerta turistica di qualità e a sempre migliori collegamenti aerei. A partire da quest’anno, la Croazia dispone di due collegamenti diretti con gli Stati Uniti, da Dubrovnik e da Spalato, e si prevede la realizzazione di un totale di 440 voli diretti tra i due Paesi. Va inoltre sottolineato che i turisti americani viaggiano tutto l’anno e che, secondo la ricerca TOMAS, Sono in cima alla classifica per spesa media giornaliera. “Il mercato americano rappresenta per il turismo croato il principale mercato a lungo raggio e quello da cui generiamo il maggior volume di flusso turistico. Se a questo si aggiunge il fatto che proprio qui si sta svolgendo la Coppa del Mondo di calcio, è evidente che si tratta di un’ottima opportunità per promuovere ulteriormente la Croazia come destinazione di qualità, attrattiva e sicura. È stata inoltre l’occasione ideale per presentare in anteprima il nuovo film promozionale del turismo croato con John Malkovich come protagonista. Il video è originale, diverso, direi unico, e rappresenta una netta evoluzione rispetto ai precedenti contenuti promozionali, segnando al contempo un importante passo avanti nella promozione del turismo croato, di cui siamo particolarmente orgogliosi”, ha affermato il direttore dell’Ente nazionale Croato per il Turismo Staničić, augurando ai calciatori il successo ai mondiali e sottolineando come i nostri atleti e la nazionale croata di calcio contribuiscano da anni in modo significativo alla visibilità internazionale della Croazia, in qualità di preziosi ambasciatori del nostro Paese a livello globale. Il programma dell’evento è stato condotto da Marina Jurica, conduttrice e giornalista della Cbs, di origini croate. L’atmosfera musicale è stata curata dal duo Mach & Gilming, formato dalle pluripremiate musiciste croate Eva Mach e Petra Gilming, insieme al cantante croato Roko Blažević, noto al grande pubblico per la vittoria al concorso musicale croato Dora 2019 e per aver rappresentato la Croazia all’Eurovision con il brano 'The Dream', e che oggi vive e lavora a Los Angeles.

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