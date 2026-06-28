Sicilia, Sbardella(FdI): “A noi interessa vincere le prossime elezioni regionali”

“La ricandidatura di Renato Schifani? Ne dobbiamo discutere, bisogna sedersi intorno a un tavolino, capire come sono le condizioni della coalizione, come sono le condizioni della candidatura e verificare. A Fratelli d’Italia interessa vincere le prossime elezioni regionali in Sicilia, quindi interessa individuare un candidato che sia vincente”. Così, all’Adnkronos il commissario regionale di Fdi in Sicilia Luca Sbardella, a margine di ‘Etna Tricolore’ a Zafferana Etnea (Catania). (Ter/Adnkronos)