Selvaggia Lucarelli nelle Filippine per l’Isola dei Famosi: “Terremoto è lontano”

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli vola nelle Filippine per l'Isola dei Famosi e trova… terremoto e allarme tsunami. "Iniziamo serenamente", scrive la giornalista sul suo profilo Instagram documentando il viaggio che la porta a destinazione per il reality Mediaset. "Vado a condurre l’Isola nelle Filippine", scrive Lucarelli nella sua newsletter delineando le tappe e la complessa gestione organizzativa della trasferta che durerà fino a luglio inoltrato: una missione di un mese e mezzo che inizia con il lungo volo transoceanico fino a Hong Kong per lo scalo, poi il trasferimento nelle Filippine e infine lo spostamento verso l'isola, meta finale. Le Filippine nelle ultime ore sono state colpite da un violento terremoto di magnitudo 7.8 a cui è seguito un allarme tsunami. Non proprio il momento opportuno, quindi, per sbarcare a Manila. Lucarelli, però, puntualizza in maniera opportuna: "Sto leggendo articoli allarmistici e imprecisi. L'Isola dei Famosi è una location distante dal terremoto. Le Filippine sono formate da 7000 isole, non sono le Eolie".

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