Governo Meloni a opposizione: “Vi da’ fastidio che prima donna premier sia arrivata da destra”

“Vi da’ fastidio che la prima donna presidente del Consiglio dell’Italia sia arrivata da destra perche’ voi non siete stati capaci a proporla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo dei prossimi 18 e 19 giugno. “Il punto del rispetto delle donne e’ quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare e’ che c’e’ una persona che senza mai indossare delle ginocchiere e’ arrivata dov’e’ arrivata senza favori, senza aiuti e senza favoritismi”, ha concluso la premier.