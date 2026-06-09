BaxEnergy, governance rafforzata e crescita nel gruppo giapponese Yokogawa

(Adnkronos) – BaxEnergy, società tra i leader mondiali nelle soluzioni digitali per le aziende energetiche globali, avvia una nuova fase della propria storia industriale: da realtà imprenditoriale territoriale a corporate tech company globale, con governance manageriale rafforzata e una visione strategica strutturata nel medio-lungo periodo. Con il prossimo lancio ufficiale del Piano Industriale 2026–2028, la società punta a consolidare il riconoscimento istituzionale dell’azienda presso partner tecnologici e stakeholder internazionali. Fondata nel 2010 in Germania e trasferita in Sicilia, ad Acireale, dove è nato il primo team di Ricerca & Sviluppo, BaxEnergy è oggi un partner full-service globale per utility, Independent Power Producer e operatori industriali ad alta intensità di consumo di energia. L’azienda sviluppa soluzioni software end-to-end per asset performance management, controllo di rete e cybersecurity, operando in ambienti multi-vendor e su tecnologie eterogenee che includono eolico, fotovoltaico, idroelettrico, idrogeno, BESS, geotermico e cicli combinati. Le sue piattaforme digitali supportano oggi oltre 140 GW di capacità connessa in più di 30 Paesi, contribuendo a operazioni energetiche più efficienti, sicure e sostenibili. Nel giugno 2024 BaxEnergy è entrata a far parte di Yokogawa Electric Corporation, integrandosi nella divisione globale Energy & Sustainability. Un passaggio che ha rafforzato il posizionamento internazionale della società e generato sinergie tecnologiche e industriali a beneficio dei clienti. Il percorso di consolidamento è proseguito nell’ottobre 2025 con l’acquisizione, da parte di Yokogawa, di Intellisync e WiSNAM, entrambe integrate in BaxEnergy per ampliare le competenze in cybersecurity, controllo avanzato di rete ed energy management. Fondata nel 1915 e con sede a Tokyo, Yokogawa, quotata alla borsa di Tokyo, conta oltre 17.000 persone, 128 società controllate e una presenza in 62 Paesi. A guidare la nuova fase di sviluppo è stato nominato Managing Director, Roberto Tundo. Con oltre trent’anni di esperienza internazionale nei settori energia e infrastrutture, Tundo ha guidato programmi di trasformazione digitale, automazione e infrastrutture complesse nei settori delle rinnovabili, della generazione elettrica e della modernizzazione delle reti. “Ho assunto con orgoglio la guida di BaxEnergy in una fase di profonda trasformazione per l'azienda, già riconosciuta come leader globale nel proprio settore. L'ingresso nel Gruppo Yokogawa – ha dichiarato Tundo – ha rappresentato un passaggio strategico di grande rilievo: non solo ha ampliato in modo significativo la capacità di accesso ai mercati internazionali, ma ha anche offerto a BaxEnergy l'opportunità di porsi a servizio dell'intero Gruppo come acceleratore dell'adozione di un modello operativo in cui le soluzioni offerte non si limitano a monitorare gli asset ma li operano in autonomia supervisionata, agendo su limiti di delega operativa concessi dall'operatore umano. È in questa direzione che BaxEnergy intende esercitare un ruolo chiave nei processi di transizione digitale del Gruppo". Il nuovo assetto aziendale ha visto l’ingresso di un management team strutturato per sostenere l’espansione internazionale e le sfide di un mercato energetico sempre più complesso, integrato e regolato. Nel percorso di integrazione internazionale di BaxEnergy rientra anche il rebranding di PXiSE Energy Solutions, società statunitense entrata nel gruppo Yokogawa nel 2022, che assume oggi il nome di BaxEnergy Americas e diventa la divisione regionale di BaxEnergy per i mercati del Nord e Sud America. Con sede a San Diego in California, BaxEnergy Americas agisce nel ruolo di presidio operativo per le Americhe, offrendo l’intero portafoglio BaxEnergy con presenza locale e competenze globali integrate. La transizione al nuovo brand allinea strategia, identità e offerta, garantendo continuità operativa e una piattaforma di crescita di lungo periodo. BaxEnergy sviluppa soluzioni digitali integrate che spaziano dall’asset performance management al controllo e orchestrazione degli impianti, dai predictive analytics alla cybersecurity per ambienti IT e OT. La nuova offerta comprende piattaforme per la visibilità e l’ottimizzazione delle performance, sistemi di controllo e Power Plant Controller per la stabilità operativa e la conformità ai requisiti di rete, strumenti di data acquisition e supervisione, oltre a soluzioni per la gestione della manutenzione e dei workflow operativi. A differenza di approcci frammentati o focalizzati su singole funzionalità, BaxEnergy ha sviluppato nel tempo una visione integrata che consente di passare rapidamente dal dato all’azione supportando operatori energetici nella gestione quotidiana degli asset e nelle decisioni operative. Le sue soluzioni digitali sono progettate per essere facilmente adottabili, interoperabili con sistemi esistenti e in grado di offrire risultati concreti fin dalle prime fasi di utilizzo, anche in contesti complessi e multi-tecnologia. Supportata dall’esperienza globale di Yokogawa nell’automazione industriale, l’azienda si configura oggi come organizzazione internazionale pienamente strutturata, progettata per operare ai massimi livelli di complessità richiesti dai moderni sistemi energetici. La nomina del nuovo vertice e il rafforzamento della governance segnano un passaggio decisivo nel percorso di crescita della società, che punta a posizionarsi tra i principali fornitori globali di tecnologie digitali per il settore energetico e dell’automazione industriale. Il Piano Industriale 2026 -2028 sarà focalizzato sull’ampliamento delle soluzioni a portafoglio, dell’introduzione di funzionalità innovative basate su quanto possibile attraverso il ricorso alle tecniche di AI e del consolidamento delle capacità esecutive, con l’obiettivo di supportare clienti di tutto il mondo nella gestione di infrastrutture critiche sempre più resilienti, efficienti e sostenibili. Il percorso di consolidamento strategico comprende anche il recente ingresso di BaxEnergy in SolarPower Europe e WindEurope, due autorevoli associazioni di settore che consentiranno all’azienda di rafforzare il proprio posizionamento nell’ecosistema energetico europeo e di accelerare le attività di rappresentanza istituzionale e advocacy nei comparti solare ed eolico, a supporto della strategia aziendale. Parallelamente, l’adesione a Confindustria Catania conferma la volontà dell’azienda di rafforzare il dialogo con gli stakeholder del territorio e consolidare le relazioni con il sistema imprenditoriale, accademico e dell’innovazione. L’adesione rappresenta un’opportunità per favorire lo sviluppo di nuove sinergie, valorizzare competenze e talenti del territorio e contribuire alla costruzione di un ecosistema sempre più orientato alla crescita, alla trasformazione digitale e allo sviluppo sostenibile. Il piano industriale trova inoltre ulteriore solidità nella recente adozione del Modello 231, a conferma dell’impegno della società verso standard elevati di governance, trasparenza e compliance. Lo stesso piano industriale sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 18 giugno presso l'headquarters di BaxEnergy ad Acireale. L'evento vedrà la partecipazione di Takeshi Suzuki, General Manager Renewable Energy Business Development Department, Energy & Sustainability Business Headquarters di Yokogawa Electric Corporation, e dell'Amministratore Delegato di BaxEnergy Italia Roberto Tundo. L'incontro rappresenterà un'importante occasione per illustrare la strategia di crescita dell'azienda, le direttrici di sviluppo tecnologico e il ruolo che BaxEnergy intende assumere all'interno della visione globale di Yokogawa per la transizione energetica e la digitalizzazione delle infrastrutture critiche.

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