Arte, musica e letteratura a Piazza Armerina: grande partecipazione all’appuntamento di “Incontriamoci in Biblioteca”

Serata molto affollata e ricca di stimolazioni ieri sera, presso la Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, nella sua splendida sala del Libro Antico. “È stata davvero gratificante l’affollata partecipazione alla nostra proposta artistica e culturale” – afferma Gianfranco Cammarata, presidente dell’associazione Incontriamoci in BIblioteca. “Ho avuto il piacere di interloquire con Lucia Collerone, discutendo del suo romanzo Maria Catena va in continente” – dichiara Enza Spagnolo, critica letteraria di TRaccePerLaMeta. ” Un romanzo che guarda al nostro recente passato per fare luce sul presente. Artista a sua volta, Gabriella Di Natale ha recensito la fine opera di Monica Castellana, la quale ha trasmesso nella sua produzione pittorica sensibilità profonda e ricchezza emotiva. Il chitarrista Demian Spagnolo ha rasserenato l’ambiente con i suoi virtuosismi musicali, proponendo una delle rossiniane di Mauro Giuliani, la più eseguita: la V°, concludendo la serata con la splendida esecuzione di Standchen di Franz Schubert. Dal pubblico sono arrivate proposte artistiche e culturali di grande spessore. Salvatore Scarlata ha presentato un video che esalta la bellezza delle ceramiche del Calvario di San Cataldo, oltre la grande musicalità della violoncellista Eliana MIraglia. Luigi Bartolomeo ha letto due poesie del poeta Filippo MInacapilli; Michela PIlato uno scritto di condanna della guerra, Giuseppe Giugno ha presentato l’imminente evento su Le regie Chiese madri di Calascibetta, Nadine Micu ha letto una sua poesia celebrativa della città di Caltanissetta. Gianfranco Cammarata: ” Ē stata bella la collaborazione con l’UNESCO di PIazza Armerina (presente con la sua vice Anna Di Rosa) e con lo scrittore PIno Bevilacqua, figure che hanno dato lustro e significatività all’evento di ieri.”