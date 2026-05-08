Tennis, domenica 10 maggio la terza giornata di serie B2: in trasferta le squadre del Ct Palermo

Dopo lo stop ai campionati di serie B1 e serie B2 dello scorso fine settimana in concomitanza con alcuni eventi a margine dell’inizio degli Internazionali Bnl d’Italia, domenica 10 maggio si torna a giocare. Tutte e due in trasferta le compagini del Ct Palermo formate interamente da atleti siciliani under 20. La squadra femminile, una vittoria e un pareggio fino ad oggi, si recherà in Liguria per affrontare alle ore 9 il Tc Finale (per loro, una vittoria nell’unica partita disputata in questo girone). Il capitano Alessandro Chimirri potrà contare certamente sulla 18enne Elisabetta Allegra. Per quanto concerne le altre giocatrici si aspetterà fino a domani mattina in base alla presenza di alcune di loro nelle qualificazioni di eventi Itf under 18 e Tennis Europe under 16. Nella prima giornata del 19 aprile, il Ct Palermo ha battuto in casa per 3-1 il Tennis Comunali Vicenza e, sette giorni, ottenuto un ottimo pari a Milano (2-2) contro lo Junior Tennis Club.Le altre due sfide del girone in programma domenica mattina sono: Tennis Comunali Vicenza – Junior Tennis Milano e Villaforte Tennis – Quanta Club Milano.Per accedere direttamente alla serie B1 femminile occorrerà vincere il girone. La seconda classificata disputa un tabellone di playoff con gare di andata e ritorno. I gironi nella serie B2 femminile sono 4. Dovrà fare molti meno chilometri la squadra maschile per raggiungere la sede del match in programma alle ore 10 dato che si tratta di un derby siciliano. Il team capitanato da Davide Cocco sfiderà, sull’erba sintetica al coperto, il Tennis Proietti Gravina di Catania con la speranza, anche se non sarà semplice, di sbloccarsi in classifica. Dopo due giornate, infatti, il Ct Palermo è ancora al palo avendo perso contro Calabria Swim Race fuori casa e Country Tennis Avellino in viale del Fante. Gli etnei, nell’unica gara messa a referto, hanno perso in quel di Avellino. A Gravina di Catania dovrebbero scendere in campo gli stessi elementi visti nelle sfide precedenti: tra gli altri, Antonino Trinceri, Giovanni Manzo, Gabriele Ardizzone.Nelle altre due gare del raggruppamento: Tc Palermo 2 contro Calabria Swim Race e Tc Sciacca contro Avellino.Obiettivo per il Ct Palermo, evitare la sesta o la settima piazza per non retrocedere direttamente in serie C. Infatti, le quarte e le quinte, si giocano la salvezza tramite i playout. I gironi in serie B2 maschile sono otto. Questo fine settimana, sui due campi di Padel del Ct Palermo, di scena una prova maschile e femminile del Circuito Regionale Open con montepremi di 1.500 euro. Finali in programma domenica pomeriggio. Dalla prossima settimana, invece, via ad altri eventi legati al Centenario, alcuni dei quali aperti anche ai non soci (programma completo sul sito (www.circolotennis.palermo.it)