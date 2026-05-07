Enna, il candidato sindaco Ezio De Rose incontra il Comitato Includiamo: “Una città giusta non lascia indietro nessuno”

Enna. “Incontrare il Comitato Includiamo è stato un momento di ascolto vero, autentico, che conferma quanto sia necessario amministrare con responsabilità, sensibilità e conoscenza dei bisogni reali delle famiglie”. Così il candidato sindaco Ezio De Rose commenta l’incontro avvenuto oggi con il Comitato Includiamo, realtà composta da genitori di Enna e della provincia che quotidianamente affrontano le difficoltà legate alla disabilità.“Non ho ricevuto un elenco di richieste – sottolinea De Rose – ma qualcosa di ancora più importante: la richiesta di collaborazione, dialogo e rispetto. È da qui che vogliamo partire per costruire una città più inclusiva e vicina alle persone”. Nel programma amministrativo della coalizione, il tema della disabilità e delle fragilità sociali occupa un ruolo centrale, con interventi concreti pensati per migliorare la qualità dei servizi e semplificare il rapporto tra famiglie e istituzioni. Tra le priorità indicate da De Rose vi è l’istituzione di uno sportello dedicato alla disabilità, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali: un punto unico di accesso per informazioni, orientamento e supporto, capace di accompagnare le famiglie nell’accesso ai servizi e nella gestione delle pratiche burocratiche.“Vogliamo garantire servizi essenziali come il supporto ASACOM, figura fondamentale per il percorso scolastico dei ragazzi con disabilità – spiega De Rose – ma anche rafforzare il coordinamento con ASP, scuole e servizi sociali, per costruire percorsi personalizzati e continuità assistenziale”.Il programma prevede inoltre il potenziamento dell’assistenza educativa scolastica, nuove convenzioni con strutture sociosanitarie, servizi domiciliari di supporto alle famiglie, interventi per l’inclusione lavorativa e una maggiore attenzione ai temi dell’accessibilità e della mobilità.“L’inclusione non riguarda soltanto l’assistenza – aggiunge – ma anche autonomia, lavoro, diritto alla mobilità e abbattimento delle barriere, sia architettoniche che culturali”.Ampio spazio anche al ruolo del mondo associativo. L’amministrazione guidata da De Rose punta infatti all’istituzione della Consulta delle Associazioni, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le realtà del territorio nella definizione delle politiche di welfare e inclusione sociale. “Le associazioni rappresentano un presidio fondamentale di solidarietà e competenza – conclude De Rose – e avranno un ruolo centrale nella costruzione di una comunità più coesa, attraverso strumenti di partecipazione concreta e supporto nell’accesso ai bandi regionali e ai finanziamenti. Una città è davvero giusta solo quando non lascia indietro nessuno. E noi vogliamo costruire insieme una Enna più inclusiva, più umana e più vicina alle famiglie”.