Caltanissetta. Il 15 maggio nelle scuole il menù sarà senza glutine: l’Associazione Italiana Celiachia propone per la mensa comunale un menù inclusivo

CALTANISSETTA. Venerdì 15 maggio nelle mense scolastiche di Caltanissetta sarà servito un menù senza glutine. Una scelta che vuole sensibilizzare i piccoli allievi e le loro famiglie nei confronti di una patologia che, con i dovuti accorgimenti, sta diventando sempre più gestibile: la celiachia.

Il Comune di Caltanissetta è uno dei quattro comuni siciliani che, al momento, ha accolto l’invito dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) e, anche per quest’anno, ha predisposto, per un giorno, delle pietanze gustose e adatte a tutti.

“L’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha rinnovato con convinzione, per il secondo anno consecutivo, l’adesione del Comune di Caltanissetta a questa importante iniziativa dell’AIC – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Vincenzo Lo Muto -. Ringrazio i dirigenti, il personale scolastico e la Elior per la collaborazione fondamentale nel garantire questo servizio a tutti i nostri 2.000 commensali. Vogliamo dimostrare che la celiachia è una condizione assolutamente non invasiva e facile da gestire con i giusti accorgimenti. Sedersi a tavola e condividere lo stesso pasto trasforma la mensa in un luogo di reale inclusione, dove la diversità scompare. Quando i bambini mangiano tutti insieme lo stesso piatto, l’integrazione diventa un gesto naturale e quotidiano.”

Nel rispetto delle esigenze personali di ciascuno i responsabili della Elior, azienda che gestisce le mense scolastiche di Caltanissetta, precisano che tale menù sarà proposto a tutti i 2000 commensali quotidiani, compresi i titolari di diete speciali compatibilmente con gli alimenti esclusi dalla loro dieta.

“Falsi miti” e conoscenze errate sulla gestione delle contaminazioni spesso portano le persone celiache a scontrarsi con le difficoltà quotidiane, soprattutto se la preparazione delle pietanze è gestita da chi è estraneo al contesto familiare. La cultura dell’integrazione non deve essere percepita come un fatto eccezionale e si costruisce quotidianamente e ovunque, anche a tavola.

Aumentare il livello di consapevolezza su questa patologia e suggerire proposte alternative non riguarda soltanto l’ambito sanitario.

Condividere il pasto o una semplice merenda, soprattutto in età infantile o preadolescenziale rafforza il senso del gruppo consente di costruire una sfera relazionale e sociale fondamentale per la crescita umana di ciascun individuo.

Il menù inclusivo, previsto per venerdì 15 maggio, è il seguente:

– Riso al pomodoro e Grana Padano DOP

– Arista di maiale alla pizzaiola

– Patatine al forno

– Budino al cioccolato s.g.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme” visitare la pagina: https://www.settimanadellaceliachia.it//iniziativa/index.php.

