Premi David di Donatello, Schifani: “Congratulazioni a Quattrocchi e Spampinato per aver portato in alto il nome della Sicilia e di Palermo”

“Esprimo le più vive congratulazioni a Rori Quattrocchi e Margherita Spampinato per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti ai Premi David di Donatello. Il premio ad Aurora Quattrocchi rende omaggio a una carriera artistica di grande valore, mentre il riconoscimento a Margherita Spampinato conferma il talento e la qualità di una promettente nuova generazione del cinema siciliano”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “La Sicilia continua a essere terra di arte, creatività e grandi eccellenze – aggiunge il governatore -. A entrambe rivolgo, a nome del Governo regionale e mio personale, le più sincere congratulazioni per aver portato in alto il nome della Sicilia e di Palermo in una delle più importanti manifestazioni del cinema italiano”. (Loc/Adnkronos)