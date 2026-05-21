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Superenalotto, centrato il 5+1: vinti 590mila euro

AdnKronos

Superenalotto, centrato il 5+1: vinti 590mila euro

Gio, 21/05/2026 - 21:13

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(Adnkronos) – Centrato un '5+1' che vince 590.411,80 euro al Superenalotto oggi 21 maggio 2026. Sono stati realizzati quattro '5' che vincono ciascuno 47.687,11. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 168.000.000 di euro.  La combinazione vincente del concorso di oggi: 1, 38, 57, 58, 64, 81. Numero Jolly: 28. Numero SuperStar: 50. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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