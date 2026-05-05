Solo il 15% degli italiani conosce bene la previdenza complementare

A trent’anni dalla riforma Dini la conoscenza della previdenza complementare è ancora insufficientemente diffusa: solo il 15,4% degli italiani tra i 18 e i 64 anni dichiara di conoscerla bene. Lo affermano i primi dati del Rapporto Assogestioni-Censis sul settore che sarà presentato in giugno. Secondo il rapporto il 59% degli italiani la conosce ‘a grandi line’, mentre il 25,6% non la conosce per nulla.

Dall’incrocio per genere emerge un gender gap significativo: solo il 10,7% delle donne dichiara di conoscere bene le diverse forme della previdenza complementare contro il 20% degli uomini. Le donne, già penalizzate nel mercato del lavoro da carriere più discontinue e retribuzioni più basse, rischiano di trovarsi ulteriormente svantaggiate nella fase del pensionamento, spiegano gli autori del rapporto, che sarà presentato il 23 giugno presso l’Ara Pacis a Roma. Il rapporto è stato al centro di una delle molte conferenze della prima giornata del Salone del risparmio in svolgimento a Milano, alla quale è intervenuto tra gli altri il segretario generale del Censis Giorgio De Rita.

“La riforma introdotta con l’ultima Legge di Bilancio – commenta Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni – rappresenta un passo importante, atteso da tempo, e va nella direzione di rendere il sistema più moderno ed efficace. Tuttavia, le riforme producono risultati solo se vengono comprese e adottate: per questo è fondamentale affiancare agli interventi normativi un forte lavoro di educazione e accompagnamento culturale, capace di superare inerzie e resistenze ancora presenti nel Paese”, conclude Galli