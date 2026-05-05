Mussomeli, al Cine-Teatro Manfredi l’8 maggio si presentano candidati e programma elettorale della lista “Insieme si può”

MUSSOMELI – Sui social c’è l’invito alla cittadinanza, da parte della candidata sindaco Daniela Noto, per la lista “Insieme si può” per le Amministrative del prossimo 24 e 25 maggio, a partecipare Venerdì 8 maggio 2026 presso Cine-Teatro Manfredi Mussomeli alle ore 17:30 ad un momento di incontro e confronto per condividere idee, visione e impegno per il futuro di Mussomeli. Durante l’incontro si parlerà anche della questione del parco eolico a Mussomeli, con l’intervento dell’Ing. Giovanni Costanzo. Interverranno: On. Rosetta Cirrone Cipolla, On. Gaspare Vitrano, On. Edy Tamajo – Assessore Regionale alle Attività Produttive, On. Salvatore Cardinale. Una occasione per conoscere i candidati, il programma e confrontarsi sul futuro della nostra comunità.