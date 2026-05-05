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Mussomeli, al Cine-Teatro Manfredi l’8 maggio si presentano candidati e programma elettorale della lista “Insieme si può”

Carmelo Barba

Mussomeli, al Cine-Teatro Manfredi l’8 maggio si presentano candidati e programma elettorale della lista “Insieme si può”

Mar, 05/05/2026 - 10:17

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MUSSOMELI –  Sui social c’è l’invito alla cittadinanza, da parte della candidata sindaco Daniela Noto, per la lista “Insieme si può”  per le Amministrative del prossimo  24 e 25 maggio, a partecipare Venerdì 8 maggio 2026  presso Cine-Teatro Manfredi Mussomeli alle ore 17:30 ad un momento  di incontro e confronto per condividere idee, visione e impegno per il futuro di Mussomeli. Durante l’incontro si parlerà anche della questione del parco eolico a Mussomeli, con l’intervento dell’Ing. Giovanni Costanzo. Interverranno: On. Rosetta Cirrone Cipolla, On. Gaspare Vitrano, On. Edy Tamajo – Assessore Regionale alle Attività Produttive,  On. Salvatore Cardinale. Una occasione  per conoscere i candidati, il programma e confrontarsi sul futuro della nostra comunità.

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