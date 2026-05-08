Minacciano con una pistola un gruppo di coetanei, arrestati due minorenni a Catania

Catania. La Polizia di Stato ha arrestato due minorenni che si sono resi responsabili di rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei. I due ragazzini sono stati notati dai poliziotti nei pressi di Corso dei Martiri mentre avvicinavano con fare minaccioso un gruppo di coetanei. Uno dei due aveva una pistola nascosta sotto la maglietta, mentre l’altro teneva la mano in tasca, simulando di essere armato. Uno dei ragazzi minacciati, per evitare possibili violente ripercussioni, ha consegnato loro la somma di 20 euro. A quel punto sono immediatamente intervenuti gli agenti che hanno bloccato i due ragazzini. I poliziotti della Digos hanno sequestrato la pistola sprovvista del tappo rosso, nascosta da uno dei due sotto la maglietta e, contestualmente, hanno rinvenuto una seconda arma, anche in questo caso priva del tappo rosso, e un coltello a uncino. Al termine delle verifiche, i due minori sono stati accompagnati al Centro di prima accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida. La somma di 20 euro è stata riconsegnata al legittimo proprietario. (Adnkronos)