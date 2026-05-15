Sicilia, corruzione. Accolto patteggiamento a 3 anni per Cuffaro: andrà ai lavori di pubblica utilità

La gup del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento a tre anni avanzata dai legali dell’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, imputato per corruzione e traffico d’influenze in una inchiesta che riguarda appalti e concorsi nella sanità dell’Isola. La condanna, dalla quale bisognerà sottrarre i mesi già trascorsi da Cuffaro agli arresti domiciliari, è stata convertita in lavori di pubblica utilità. La proposta avanzata dai legali di Cuffaro, Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, prevede anche un risarcimento di 15mila euro all’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo e all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.