E’ ufficiale, Amazon ha aperto la caccia al nuovo James Bond

Dopo cinque anni di attesa, parte la caccia al nuovo James Bond. Gli studi Amazon MGM hanno dato il via alle audizioni per la parte dell’agente segreto nato dall’immaginazione di Ian Fleming con l’aiuto della veterana di Trono di Spade e Hamnet Nina Gold. “Nelle ultime settimane le audizioni sono cominciate”, hanno confermato gli studi senza fornire ulteriori dettagli se non che l’annuncio sull’erede di Sean Connery e Daniel Craig verrà solo “quando i tempi saranno maturi”.

Il prossimo film di Bond (il 26esimo della serie) sarà diretto da Denis Villeneuve, il regista dietro la saga di Dune, oltre a Arrival e Sicario. A produrre il film saranno Amy Pascal, nota per i film di Spider-Man, e David Heyman, produttore della serie Harry Potter. La sceneggiatura sarà firmata da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. Tanya Lapointe, già coinvolta in Dune, sarà executive producer del progetto. L’ingresso della Gold nella franchise è in linea con il suo percorso professionale, dopo aver costruito il mondo di Westeros nella serie Hbo Trono di Spade, ma anche per la serie Netflix The Crown e cinque film della saga di Guerre Stellari: fu lei a scegliere Daisy Ridley per il ruolo di Rey in Star Wars: Il Risveglio della Forza. La Gold, che ha lavorato anche con Les Misérables, The Martian e Conclave, nel 2025 è stata candidata all’Oscar per il suo lavoro in Hamnet: il primo anno in cui l’Academy ha introdotto un premio dedicato al casting. Daniel Craig ha lasciato ufficialmente il ruolo di Bond nel 2021, dopo No Time to Die, il suo quinto e ultimo film nei panni di 007.

L’attore britannico aveva debuttato nella serie nel 2006 con Casino Royale, restando quindi il volto della saga per circa quindici anni. E’ partita quindi una lunga caccia al successore alimentata da indiscrezioni, bookmaker e pronostici sulla stampa soprattutto britannica: sarà Aaron Taylor-Johnson – per molti il favorito da tempo – o Callum Turner (il fidanzato di Dua Lipa) o Jacob Elordi a ereditare il ruolo, o ancora Harris Dickinson, Tom Holland o Riz Ahmed? Dopo essersi tirato fuori dalla gara, Idris Elba è stato rimesso in gioco dalla moglie Sabrina dopo aver postato un video che lo raffigura accanto a celebri Bond della storia al museo delle cere di Madame Tussaud: “Me l’ha fatto fare lei”, aveva messo le mani avanti il 53enne attore dopo che lo scatto dello scorso dicembre accanto alle statue di Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig, George Lazenby, Roger Moore e Timothy Dalton aveva fatto il giro del mondo