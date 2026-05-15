La Sicilia ‘artigiana’ cresce. Schifani: «Facciamo crescere le imprese con investimenti e formazione qualificata»

«In Sicilia c’è una realtà economica viva, aumentano le entrate, crescono i posti di lavoro. Tutto questo è possibile perché abbiamo scelto di investire molto sulle attività produttive, oltre a semplificare le regole per le imprese. I risultati ci stanno dando ragione. Ci siamo dati anche il compito di fare in modo che la formazione professionale regionale adegui sempre più i profili alle vere esigenze del mondo del lavoro, che richiede figure moderne, necessarie alle aziende che vogliono investire in Sicilia. Questo è possibile modificando l’offerta e la didattica, puntando a una formazione di qualità e al passo coi tempi. È quello che stiamo facendo. Un impegno che fa il paio con le iniziative intraprese dall’università, che si occupa di creare figure di livello manageriale per il mondo dell’artigianato e delle imprese. Così facciamo sistema tra le Istituzioni. La Regione sta investendo notevoli risorse per le imprese: in questo momento abbiamo attivato misure per oltre 775 milioni di euro a sostegno di investimenti, occupazione, liquidità delle piccole e medie imprese, rilanciando anche l’artigianato».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenendo oggi allo Steri di Palermo, in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea magistrale dell’Università di Palermo in “Economia e management delle imprese artigiane e delle pmi”, alla presenza del ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Tra i partecipanti anche l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.