Aveva 18 chili di hashish a casa, 49enne arrestato a Siracusa

Agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato un quarantanovenne per spaccio di sostanze stupefacenti dopo che, durante una perquisizione domiciliare, la polizia nella sua sua abitazione ha trovato e sequestrato 179 panetti di hashish per un peso complessivo di 18 chilogrammi. Secondo stime degli investigatori, la droga avrebbe fruttato allo spaccio al dettaglio circa 270mila euro. L’arrestato è stato condotto in carcere (ANSA).