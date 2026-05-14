Riesi. Bellissima serata di poesia con la silloge del poeta Rosario La Monaca “L’anima nel silenzio della poesia”

RIESI. Ancora una bellissima serata di poesia dedicata al poeta dott. Rosario La Monaca e la presentazione della sua silloge “L’anima… nel silenzio della poesia”. La serata è scorsa in un baleno con le declamazioni di Lillo Chiantia, Maurizio Giuliana, Maria Cusumano, Tanino Gaetano Riccobene, i giovani Daniele Genco ed Esmeralda Cavaleri, Giusy Lo Cunsolo, Santina Sanfilippo, e M.Catena Sanfilippo.

Ha aperto la serata la Vicesindaca dott.ssa Daniela Pasqualetto che ha ribadito il valore della cultura e i molti talenti dei nostri concittadini in ambito artistico. Graditi gli intermezzi musicali con le poesie-canzoni di La Monaca realizzate dal DJ Beppe Turco. Si ringrazia Filippo D’Anna per la diretta FB su cittadini riesini.