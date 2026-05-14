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Riesi. Bellissima serata di poesia con la silloge del poeta Rosario La Monaca “L’anima nel silenzio della poesia”

Redazione 1

Riesi. Bellissima serata di poesia con la silloge del poeta Rosario La Monaca “L’anima nel silenzio della poesia”

Gio, 14/05/2026 - 23:38

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RIESI. Ancora una bellissima serata di poesia dedicata al poeta dott. Rosario La Monaca e la presentazione della sua silloge “L’anima… nel silenzio della poesia”. La serata è scorsa in un baleno con le declamazioni di Lillo Chiantia, Maurizio Giuliana, Maria Cusumano, Tanino Gaetano Riccobene, i giovani Daniele Genco ed Esmeralda Cavaleri, Giusy Lo Cunsolo, Santina Sanfilippo, e M.Catena Sanfilippo.

Ha aperto la serata la Vicesindaca dott.ssa Daniela Pasqualetto che ha ribadito il valore della cultura e i molti talenti dei nostri concittadini in ambito artistico. Graditi gli intermezzi musicali con le poesie-canzoni di La Monaca realizzate dal DJ Beppe Turco. Si ringrazia Filippo D’Anna per la diretta FB su cittadini riesini.

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