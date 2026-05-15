Aree artigianali, finanziati 57 progetti per 75 milioni di euro. Tamajo: «Sosteniamo i territori e creiamo condizioni per attrarre imprese e lavoro»

L’assessorato delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e finanziabili relative all’Avviso “Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali”. La dotazione finanziaria complessiva, in origine pari a 50,8 milioni di euro provenienti dal Programma operativo complementare Sicilia 2014-2020, si sta incrementando con ulteriori 17 milioni di fondi Pac e 7,2 milioni del Poc, e raggiungerà 75 milioni di euro. Questo plafond consente di finanziare le prime 57 istanze delle 78 presenti in graduatoria. L’Avviso prevede finanziamenti per interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale, efficientamento energetico, potenziamento dei servizi e miglioramento della funzionalità delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

«Investire nelle aree artigianali – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – significa creare sviluppo, modernizzare le infrastrutture esistenti e offrire nuove opportunità alle imprese e ai territori. L’intervento rappresenta una delle più importanti azioni messe in campo dal governo Schifani a sostegno delle piccole e medie imprese presenti nell’Isola per il rilancio della loro competitività.

La risposta dei Comuni è stata straordinaria, con istanze del valore complessivo di circa 100 milioni di euro, segno evidente della necessità di investimenti in questo comparto strategico. Abbiamo lavorato per aumentare la dotazione finanziaria inziale dell’Avviso e sostenere il maggior numero possibile di progetti validi. Reperiremo ulteriori risorse per finanziare anche gli altri progetti ammessi ma che al momento non possono essere coperti. Vogliamo che questi contributi si traducano velocemente in cantieri, occupazione e crescita economica. Le aree artigianali possono diventare veri motori di sviluppo locale, soprattutto nelle aree interne della Sicilia. Continueremo a lavorare affinché ogni euro disponibile venga speso bene e nei tempi previsti».

Secondo quanto previsto dal disciplinare allegato al decreto, gli enti beneficiari dovranno procedere rapidamente alle fasi di aggiudicazione e realizzazione degli interventi, con scadenze precise fissate al 31 luglio 2026 per l’aggiudicazione definitiva e al 31 dicembre 2026 per il completamento delle opere.

L’elenco completo delle istanze ammesse e finanziabili è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.