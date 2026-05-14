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Sommatino. A partire dal 1° giugno entra in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata dei rifiuti

Redazione 1

Sommatino. A partire dal 1° giugno entra in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata dei rifiuti

Gio, 14/05/2026 - 23:27

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SOMMATINO. In un annuncio pubblico il sindaco Salvatore Letizia ha annunciato che a partire dal 1° giugno entrerà in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata, fortemente voluto dalla sua stessa Amministrazione.

“Grazie al confronto con Impianti SRR – si legge in una nota – siamo riusciti a ottenere un potenziamento del servizio di raccolta della frazione organica (umido), con un intervento concreto che punta a migliorare la qualità del servizio e ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata.

Una scelta chiara, pensata anche in vista della stagione estiva: con l’aumento delle temperature diventa fondamentale ridurre i tempi di permanenza dell’umido nelle case e nelle strade, per garantire maggiore igiene, decoro e vivibilità.

In allegato trovate il nuovo calendario, che sarà accompagnato anche da una campagna informativa capillare, così da raggiungere tutte le famiglie e facilitare l’adattamento alle nuove modalità del servizio.

Continuiamo a lavorare con determinazione per dare risposte concrete alla comunità, trasformando gli impegni in risultati. Confidiamo, come sempre, nella collaborazione e nel senso civico di tutti voi. Mostra meno”.

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