Sommatino. A partire dal 1° giugno entra in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata dei rifiuti

SOMMATINO. In un annuncio pubblico il sindaco Salvatore Letizia ha annunciato che a partire dal 1° giugno entrerà in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata, fortemente voluto dalla sua stessa Amministrazione.
“Grazie al confronto con Impianti SRR – si legge in una nota – siamo riusciti a ottenere un potenziamento del servizio di raccolta della frazione organica (umido), con un intervento concreto che punta a migliorare la qualità del servizio e ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata.
Una scelta chiara, pensata anche in vista della stagione estiva: con l’aumento delle temperature diventa fondamentale ridurre i tempi di permanenza dell’umido nelle case e nelle strade, per garantire maggiore igiene, decoro e vivibilità.
In allegato trovate il nuovo calendario, che sarà accompagnato anche da una campagna informativa capillare, così da raggiungere tutte le famiglie e facilitare l’adattamento alle nuove modalità del servizio.
Continuiamo a lavorare con determinazione per dare risposte concrete alla comunità, trasformando gli impegni in risultati. Confidiamo, come sempre, nella collaborazione e nel senso civico di tutti voi. Mostra meno”.