Corruzione: legali Cuffaro, scelta patteggiamento è stata sofferta

Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, legali dell’ex governatore Totò Cuffaro, che oggi ha patteggiato 3 anni per corruzione e traffico di influenze, fanno presente “che il loro assistito non renderà alcuna ulteriore dichiarazione” e “rappresentano che la decisione di optare per la definizione del procedimento con le forme del patteggiamento pur a fronte di una sentenza della Cassazione che aveva annullato il titolo custodiale, è stata conseguenza di una precisa e sofferta scelta, condivisa con il proprio assistito, di definire celermente la vicenda giudiziaria consentendo al dottor Cuffaro di riacquistare serenità nell’ambito esclusivamente degli affetti personali e familiari”