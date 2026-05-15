Agroalimentare: il pomodoro di Pachino Igp fa impazzire la Cina

Colpo di fulmine al Tuttofood di Milano tra il pomodoro di Pachino Igp e il Global Gastronomy Museum di Shanghai, rappresentato dalla sua Head of International Partnership Jiaying Gao, folgorata dai colori e dai profumi dell’oro rosso di Sicilia, sapientemente declinato dallo chef Nicola Amendola in una ricetta semplice ma straordinariamente gustosa: la pasta aglio e olio ai tre pomodori di Pachino, con ciliegino, datterino e costoluto utilizzati rigorosamente a crudo.

Un’esplosione di sapore che non ha lasciato indifferente la referente del Museo, che ha subito proposto al presidente del Consorzio di tutela della Igp pomodoro di Pachino, Sebastiano Fortunato, di volare in Cina per esporre al piu’ presto questo prodotto unico e irripetibile nel Museo di Shanghai, con uno spazio dedicato alla degustazione e ad incontri con buyers, stampa ed estimatori. Proposta che ben si allinea con gli obiettivi di internazionalizzazione messi in campo dal Consorzio, che in tal senso hanno incassato anche il sostegno del consigliere al ministero degli Affari esteri, Nicola Caputo, in visita allo spazio del Pachino Igp in occasione della tre giorni fieristica.

“Un invito che ci rende molto orgogliosi e al quale certamente non mancheremo”, ha dichiarato Fortunato in occasione dell’ultima giornata al Tuttofood di Milano, dove il Consorzio era presente all’interno della collettiva allestita dalla Regione Sicilia (rappresentata dall’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino) con una folta rappresentanza di consiglieri e soci, con il suo vicepresidente Massimo Pavan, il direttore Salvatore Chiaramida e l’esperto Salvatore Francavilla. “Un’esperienza molto positiva – ha concluso Fortunato – in un evento che comunica il meglio del made in Italy agroalimentare all’universo mondo, un’opportunita’ di crescita che sara’ molto significativa per il futuro del nostro prodotto”.