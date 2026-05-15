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Incidente stradale a Sciacca: morti due americani, padre e figlia ricoverati

Redazione 3

Incidente stradale a Sciacca: morti due americani, padre e figlia ricoverati

Ven, 15/05/2026 - 12:50

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Sono ricoverati, per essere tenuti sotto osservazione, ma non sono in pericolo di vita, i due menfitani, padre e figlia, lui di 50 anni e lei di 22 anni, che nel primo pomeriggio di ieri sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, all’altezza dello svincolo per contrada San Giorgio a Sciacca (Agrigento). I due erano nell’Audi Q5 che si è ribaltata sul terreno adiacente alla carreggiata stradale dopo l’impatto con il ciclomotore Kymco Agility 125 a bordo del quale c’erano i ragazzi del New Messico che hanno perso la vita. La Prefettura di Agrigento è in contatto con il Consolato Usa per rintracciare i familiari delle due vittime gli statunitensi Luke Allen Lionbarger di 23 anni ed Elisabeth Graham Hannah di 24 anni. Un’inchiesta è stata aperta dalla Procura di Sciacca. (ANSA). (Foto Corriere di Sciacca)

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