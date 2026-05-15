Sessant’anni di scoutismo, storia e comunità: il gruppo scout San Cataldo 1 celebra il suo anniversario

​Domenica scorsa, 10 maggio, il gruppo scout San Cataldo 1 ha festeggiato il suo 60esimo compleanno.

​La giornata si è svolta presso l’Oratorio salesiano: i ragazzi delle singole unità hanno partecipato a un gioco legato ai momenti che hanno contraddistinto la storia del gruppo fin dalle sue origini.

​La mattinata è proseguita poi in teatro, dove numerosi ex scout hanno condiviso ricordi ed esperienze, sottolineando quanto l’essere scout sia diventato per loro uno stile di vita che ha permesso di affrontare molte situazioni, anche difficili.



​Durante l’incontro il pubblico ha assistito alla visione del cortometraggio “Un passo alla volta”, realizzato sulla storia del San Cataldo 1 da Michele Falzone, a cui il gruppo ha consegnato una targa di ringraziamento per il tempo e l’impegno profuso.

​È stato donato un riconoscimento anche a Biagio Miraglia, storico fondatore che, sessant’anni fa, ha avuto l’illuminazione e l’intuizione di creare questa realtà scout nella nostra cittadina.

​I festeggiamenti si sono conclusi con la celebrazione della Santa Messa e con un lieto momento conviviale offerto dalle famiglie.

​​Il gruppo scout ringrazia

​tutti gli intervenuti, scout di ieri e di oggi, la comunità salesiana per il continuo supporto, ​la BCC “Toniolo – San Michele” per la fiducia riposta nelle nostre attività a sostegno dei giovani sancataldesi.