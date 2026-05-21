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Si è dimesso Bruno Frattasi, direttore generale dell’agenzia per la Cybersicurezza

AdnKronos

Si è dimesso Bruno Frattasi, direttore generale dell’agenzia per la Cybersicurezza

Gio, 21/05/2026 - 20:53

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(Adnkronos) – A quanto si apprende il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso da direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida di Acn nel 2023. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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