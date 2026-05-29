Serie D. La proprietà dell’Asd Città di Gela: “In corso interlocuzioni relative a manifestazioni di interesse per acquisire il club”

La proprietà dell’ASD Città di Gela, nella persona del Presidente Sig. Vittoria, unitamente al Consiglio Direttivo, ha comunicato formalmente che, da diversi giorni, sono in corso interlocuzioni relative a manifestazioni d’interesse per l’acquisizione del club.

Lo ha fatto in una nota ufficiale – che qui viene pubblicata integralmente – nella quale ha spiegato: “Tale decisione è stata maturata nell’ottica di garantire maggiore solidità e sviluppo al progetto sportivo, nell’esclusivo interesse della Città e della tifoseria. Dopo questa doverosa premessa, è opportuno fare chiarezza su alcune questioni. L’ASD Città di Gela, sin dall’insediamento dell’attuale dirigenza, ha mantenuto standard sportivi elevati. Il club ha conquistato la promozione in Serie D già al primo anno della gestione Vittoria, al termine di una cavalcata che ha riempito d’orgoglio migliaia di tifosi. La stagione successiva, appena conclusa, ha visto la squadra raggiungere la salvezza aritmetica con diverse giornate d’anticipo”.

La proprietà ha evidenziato: “La compagine Biancazzurra ha ridato entusiasmo al territorio e regalato vittorie prestigiose, che hanno consentito al club di rimanere a ridosso delle prime posizioni per gran parte del campionato. L’amore per questi colori ha permesso di superare ogni ostacolo, ma da solo non è bastato. Quella appena conclusa è stata una stagione intensa, ricca di emozioni, ma anche di difficoltà, come accade in tutte le realtà sportive. Si ringraziano tutte le figure che quest’anno hanno lavorato e collaborato con il club, tutti i calciatori, i mister con annessi staff, tutti i dirigenti, lo staff medico e chi ha collaborato con il team comunicazione. Detto ciò, con lo stesso rispetto, senso di responsabilità e infinito amore con cui questa realtà sportiva è stata curata e portata avanti, l’attuale proprietà e il Consiglio Direttivo ufficializzano l’iniziativa di cessione a costo zero dell’ASD Città di Gela”.

Per la Proprietà: “L’obiettivo è quello di assicurare continuità al ciclo sportivo già avviato e garantire al club prospettive ancora più solide e ambiziose. Si ribadisce che, allo stato attuale e in via strettamente riservata, sono già in corso trattative preliminari con potenziali soggetti qualificati interessati a rilevare il Gela Calcio. In ogni caso, il Consiglio Direttivo ha conferito mandato ai propri consulenti affinché valutino esclusivamente progetti ritenuti all’altezza dei colori biancazzurri. Eventuali ulteriori manifestazioni d’interesse per l’acquisizione del club potranno essere sottoposte solo ed esclusivamente al Sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano. Fino alla conclusione dell’iter in corso, la società non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito”.