Ex Province, all’Ars Governo ‘colpito’. De Luca (M5S): “Unica soluzione: tornare al voto”

“Alla prima occasione il governo è stato nuovamente battuto, a riprova che questa maggioranza esiste solo sulla carta e si conferma più spaccata che mai. Il rimpasto è stato inutile, questo esecutivo resta fragilissimo e si conferma totalmente inadatto a fare qualsiasi riforma utile alla Sicilia. L’unica cosa che dovrebbe fare Schifani a questo punto è staccare la spina e ridare la parola ai siciliani”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, a commento del ko della maggioranza sull’articolo 1 del dl stralcio della prima commissione che proponeva l’istituzione dell’indennità di carica per i presidenti dei Liberi Consorzi comunali.

“Ci è bastato – dice De Luca – chiedere il voto segreto per fare riemergere la enorme spaccatura di una maggioranza che non c’è più da tempo, a conferma che sono tanti i deputati nei partiti che sostengono Schifani che non vedono l’ora di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non si capisce a questo punto come Schifani pensi di fare qualche riforma degna di nota nel residuo tempo che ci separa dalle urne. Stacchi la spina subito, i siciliani non potranno che esserne felici”.