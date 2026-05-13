Caltanissetta. Sul Polo universitario cittadino Turturici replica al sindaco: “Perso di vista il disagio reale vissuto dagli studenti universitari”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere comunale di opposizione Armando Turturici in merito alla sua replica al sindco Walter <Tesauro: “Il comunicato diffuso oggi dal Sindaco Walter Tesauro mi sorprende soprattutto per i toni utilizzati nei confronti di un Consigliere Comunale di opposizione che sta semplicemente cercando di difendere una delle ultime grandi risorse strategiche della nostra città: la presenza universitaria a Caltanissetta.

Non ho alcun interesse ad alimentare polemiche personali o scontri politici. Il mio unico interesse è quello di tutelare gli studenti, il Consorzio Universitario e il futuro universitario del nostro territorio. Per questo motivo ritengo che il confronto istituzionale dovrebbe mantenersi sempre su un piano di rispetto reciproco, senza livore e senza trasformare ogni critica in uno scontro personale.

Il fatto è uno: oggi gli studenti universitari di Caltanissetta sono costretti a seguire le lezioni a distanza perché le strutture di via Real Maestranza sono state ritenute non adeguate sotto il profilo della sicurezza.

E credo che proprio questo dovrebbe essere il centro delle priorità.

Dalla risposta del Sindaco, invece, ho avuto la sensazione che si stia perdendo di vista il disagio reale vissuto dagli studenti universitari, che da tempo denunciano diversi problemi: aule non adeguate, difficoltà logistiche, carenza di servizi, assenza di agevolazioni sui mezzi pubblici in una città dove è sempre più difficile perfino parcheggiare e raggiungere le sedi universitarie.

Allo stesso modo, da Sindaco e anche da Presidente del Libero Consorzio Comunale, Walter Tesauro dovrebbe interrogarsi seriamente su ciò che sta accadendo nell’evoluzione della formazione universitaria nell’intera provincia di Caltanissetta. Oggi assistiamo al progressivo indebolimento di un progetto territoriale che avrebbe dovuto unire e rafforzare la presenza universitaria provinciale, mentre Gela ha ormai scelto di guardare altrove, affiancandosi sempre più alla realtà universitaria di Enna.

Sono temi enormi, che meritano attenzione politica e istituzionale ben maggiore rispetto agli attacchi rivolti a chi pone domande o esprime preoccupazioni.

Piuttosto che concentrarsi sullo scontro politico, il Sindaco e Presidente del Libero Consorzio dovrebbe impegnarsi a superare le difficoltà esistenti con l’attuale governance del Consorzio Universitario, che peraltro appartiene alla stessa area politica di centrodestra. Ho la sensazione che tensioni e divisioni interne stiano ancora una volta penalizzando la città e mettendo a rischio quelle poche risorse strategiche rimaste a Caltanissetta.

Continuo a credere che serva una visione comune e condivisa per rilanciare davvero la presenza universitaria nel nostro territorio.

Serve mettere attorno a un tavolo tutti gli attori protagonisti: Comune, Libero Consorzio, Università di Palermo, ASP, Cefpas, Regione Siciliana e tutte le istituzioni coinvolte, per costruire un progetto serio di potenziamento universitario e sanitario che guardi al futuro della città.

In questo spirito chiederò la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico dedicato alla situazione del Consorzio Universitario e più in generale al futuro universitario di Caltanissetta.

Ritengo inoltre doveroso riaprire il confronto sul tema del Policlinico Universitario a Caltanissetta, annunciato come certo e garantito dallo stesso Sindaco Tesauro nell’aprile del 2024 ma del quale oggi non si hanno più notizie né sviluppi.

Io continuerò a stare dalla parte di chi tutela gli interessi pubblici, degli studenti e del futuro della nostra città.

Armando Turturici

Consigliere Comunale di “Futura – costruiamo insieme la Città”