Mare agitato, 4 pescherecci tunisini attraccano nel porto di Sciacca

– Sarebbero state le complesse condizioni meteomarine delle ultime ore, con forte vento e mareggiate, ad avere indotto gli equipaggi di 4 pescherecci tunisini a puntare sul porto di Sciacca (AGRIGENTO), dove i natanti sono stati momentaneamente ormeggiati nella banchina San Pietro. L’approdo dei natanti sarebbe avvenuto senza che l’autorità marittima italiana fosse stata preventivamente informata della manovra. E così, a seguito dell’avvistamento dalla terraferma, personale della locale guardia costiera ha subito raggiunto il luogo dell’attracco. Sul posto anche la polizia. Alle autorità i responsabili dei pescherecci hanno così spiegato di avere deviato la rotta alla ricerca di un porto sicuro perché il mare troppo mosso rendeva pericolosa la navigazione. Ne è scaturita un’ispezione a bordo, nel corso della quale è stata effettuata l’identificazione dei componenti dei quattro equipaggi e la verifica delle documentazioni. Controllati anche i quantitativi di pesce catturati dai motopescherecci. Stando a quanto si apprende i controlli hanno dato esito negativo. In attesa che le condizioni del mare migliorino, permettendo ai natanti nordafricani di riprendere il largo, la zona è tuttora presidiata dagli agenti di pubblica sicurezza e dai militari della Guardi costiera. (