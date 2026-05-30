San Cataldo. Istituita la commissione consiliare di indagine per le procedure di notifica della Soget

SAN CATALDO. Si comunica alla cittadinanza che, a seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16 marzo 2026, si è formalmente insediata e ha avviato le proprie attività ispettive la Commissione Consiliare di Indagine finalizzata a fare piena luce sulle procedure di notifica poste in essere dal concessionario SO.G.E.T. S.p.A.

L’organismo nasce per approfondire la prassi documentata che ha visto la notifica all’Albo Pretorio di migliaia di atti (TARI, IMU, COSAP) adducendo una presunta “irreperibilità” dei destinatari, anche nei casi di cittadini stabilmente residenti nel territorio comunale.

I componenti designati dai rispettivi Gruppi Consiliari che prendono parte ai lavori sono: Vincenzo Naro, Cinzia Naro, Bartolo Mangione, Marco Imera, Mario Lupica, Rosario Sorce, Ylenia Cordaro, Rosario Aprile, Maurizio LombardoGiampiero Modaffari

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE è stato nominato l’ing. Giampiero Modaffari. Nella seduta di insediamento del 25 maggio 2026, la Commissione ha deliberato all’unanimità una serie di azioni d’urgenza:

Acquisizione documentale: Richiesta agli uffici comunali della copia integrale del Contratto Operativo e di tutta la corrispondenza con SOGET.2️ Audit Tecnico: Controllo informatico immediato per mappare tutte le notifiche effettuate da inizio gestione SOGET ad oggi.

Audizioni: Programmazione di audizioni del Funzionario Responsabile Ufficio Tributi, referenti SOGET, cittadini e consulenti coinvolti.

Verifiche anagrafiche a campione: Attivazione di un protocollo di controllo incrociato su almeno il 10% delle richieste di notifica all’Albo Pretorio.5️ Sanzioni e Penali: Verifica formale se siano mai state contestate penali a SOGET per violazione degli obblighi di diligenza.

Data l’estrema complessità della documentazione, la Commissione ha richiesto al Consiglio Comunale una proroga di ulteriori 120 giorni, portando il termine complessivo per la relazione finale a 150 giorni dall’istituzione, al fine di garantire un lavoro rigoroso e trasparente. La Commissione lavorerà con massimo rigore per garantire verità e giustizia tributaria a tutela dei diritti dei cittadini e della legalità.