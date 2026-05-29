San Cataldo. Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi il prossimo 9 giugno

SAN CATALDO. La seduta del consiglio comunale del 27 maggio, dopo una prima sospensione e poi rinviata, è andata deserta il giorno successivo, 28 maggio, per il mancato raggiungimento del numero legale.
In base a quanto concordato durante la Conferenza dei Capigruppo del 21 maggio scorso, il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi il 9 giugno 2026.
In programma i punti già inseriti all’ordine del giorno precedente, oltre a eventuali ulteriori argomenti. Tra i temi già previsti figurano variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, gestione debito fuori bilancio, stabilizzazione personale ASU, adattamento ai cambiamenti climatici, salvaguardia parco Dubini.