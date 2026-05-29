San Cataldo. Concluso con successo il 2° Convegno sul Patrono San Cataldo

SAN CATALDO. Si è concluso con grande successo il 2° Convegno su San Cataldo, un momento straordinario di sinergia e condivisione che ha unito le diverse comunità “cataldiane” in un unico, grande abbraccio culturale e spirituale.

Grazie agli interventi degli illustri ospiti, è stato compiuto un viaggio affascinante alla scoperta delle nostre radici, riscoprendo un legame che supera i confini geografici e temporali: il Prof. Ciro Romano e il Prof. Storico Luigi Bontà, con la loro immensa competenza hanno guidato i partecipanti all’evento tra le origini e le tradizioni del Santo Patrono.

Il Neo Sindaco di Cirò Marina ha testimoniato l’importanza di fare rete tra i territori legati al culto cataldiano. Il Prof. Aldo Alù e l’Arciprete Padre Alessandro Giambra hanno arricchito l’incontro con riflessioni profonde sulla nostra identità e sulla devozione che unisce. L’On. Alessandro Foglietta (già Europarlamentare ed Emerito Sindaco di Supino) ha evidenziato il valore dei “ponti” culturali costruiti nel tempo tra le diverse terre cataldiane.

“Conoscere la nostra storia – hanno detto il sindaco Comparato e l’assessora alla cultura Guttilla – significa capire chi siamo. Questo convegno non è stato solo un momento di studio, ma un modo per riscoprire l’identità profonda che ci rappresenta, al di là del tempo. Grazie di cuore a tutti i relatori e ai partecipanti che hanno reso questa giornata un tassello fondamentale per la memoria e il futuro della nostra comunità!”