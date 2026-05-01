Salute

Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza

AdnKronos

Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza

Ven, 01/05/2026 - 11:07

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(Adnkronos) – In occasione della Festa del primo maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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