Salute

Usic Sicilia e ASD Cavallo Amico in sinergia, solidarietà e sorrisi a Palermo per la Giornata dell’Equitazione e dell’Ippoterapia

Redazione 3

Usic Sicilia e ASD Cavallo Amico in sinergia, solidarietà e sorrisi a Palermo per la Giornata dell’Equitazione e dell’Ippoterapia

Lun, 11/05/2026 - 08:57

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Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la manifestazione dedicata al mondo del cavallo e all’ippoterapia, svoltasi ieri presso la struttura di viale Diana a Palermo. L’evento, organizzato dall’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia in collaborazione con l’ASD Cavallo Amico, ha visto la partecipazione entusiasta di decine di famiglie, giovani e appassionati.Una giornata tra natura e inclusione, fin dalle prime ore del mattino, l’atmosfera è stata carica di emozione. Sotto l’attenta supervisione della Presidente dell’Associazione, Isabella Alioto, i numerosi partecipanti hanno avuto l’opportunità unica di avvicinarsi al mondo dell’equitazione. Il momento più significativo è stato il cosiddetto “battesimo della sella”: un piccolo percorso assistito che ha permesso a molti bambini e ragazzi di provare per la prima volta l’emozione di montare a cavallo, ricevendo un attestato simbolico a ricordo della giornata.Oltre all’aspetto ludico, l’evento ha posto l’accento sull’importanza dell’ippoterapia come strumento di benessere psicofisico. Attraverso dimostrazioni pratiche e momenti di interazione diretta con gli animali, USIC Sicilia ha voluto ribadire il proprio impegno nel sociale, promuovendo attività che favoriscano l’inclusione e il contatto con la natura.“Vedere così tanti sorrisi e una partecipazione così numerosa ci riempie di orgoglio,” ha commentato Francesco D’Alterio, segretario Generale Regionale dell’USIC Sicilia. “Questa giornata dimostra come la sinergia tra le istituzioni e le associazioni del territorio possa generare momenti di altissimo valore sociale. Il cavallo non è solo un animale, ma un ponte verso l’altro e un alleato prezioso per la crescita dei più piccoli.”La giornata si è conclusa con una foto di gruppo che ha immortalato la folla presente, tra volontari, membri dell’USIC e partecipanti, tutti uniti in un applauso per la riuscita dell’iniziativa. Il successo dell’evento è stato testimoniato anche dal grande seguito sui social media, con l’hashtag ufficiale che ha raccolto centinaia di interazioni in poche ore.

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