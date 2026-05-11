Caltanissetta, grandi risultati per la Singto Gym alla gara World Glaudius Championship: Matteo Bellone vince l’oro mondiale

Domenica 10 maggio 2026 alla gara World Glaudius Championship organizzata dal maestro Biagio Vitrano la SINGTO GYM CALTANISSETTA capitanata dal maestro Leonardo Grillo ha ottenuto grandissimi risultati. Cristofalo Sicilia nella categoria 60 kg K1 dopo una finale combattutissima perde di misura il match conquistando una medaglia d’argento.
Marco Giardina nella categoria 65kg K1 conquista la cintura al termine di un match a senso unico. Matteo Bellone (classe 2012) nella categoria -70kg k1 vince l’oro mondiale e porta a casa il titolo dopo una finale durissima imponendosi sul suo avversario per verdetto unanime. La SINGTO GYM non si ferma infatti sabato 16 maggio lo stesso Matteo Bellone fresco di titolo mondiale insieme alla punta di diamante del team: il professionista Andrea Grillo saranno presenti al gala SHOGUN FIGHT a Messina organizzato dal maestro Orazio Crisafulli con due match che si preannunciano veramente infuocati.