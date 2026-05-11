L’ERSU Palermo valorizza la targa storica dell’Opera Universitaria

È tornata ad avere la sua luce la targa in marmo dell’Opera Universitaria di Palermo, collocata nel 1970 all’ingresso della Residenza universitaria “Santi Romano” in viale delle Scienze. A volere questo gesto – con un intervento di pulitura approfondita – è stato il Presidente dell’ERSU Palermo, Giuseppe Giordano. «Ridare luce a questa targa significa restituire centralità alla storia delle radici dell’Ente e al senso del luogo che, dal 1° gennaio 2023, ha visto nascere l’ERSU come punto di riferimento per il diritto allo studio universitario», ha dichiarato Giuseppe Giordano durante l’ultima seduta del C. di A. che ha condiviso l’iniziativa. «Alla fine degli anni Settanta, sedeva come presidente dell’Opera Universitaria il professor Sergio Mattarella, oggi Presidente della Repubblica. Il ricordo del suo servizio ci ispira a promuovere, con la stessa passione civile, le opportunità per i giovani». L’intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare studentesco, voluto da ERSU Palermo. La sistemazione della targa rappresenta dunque non solo un intervento di manutenzione, ma un atto simbolico volto a rinsaldare il legame tra passato, presente e futuro di una comunità accademica che continua a evolversi nel segno della memoria e del servizio agli studenti.

Nelle foto: la targa storica dell’Opera universitaria di Palermo; il CdA dell’ERSU (da sx: Giovanni Milisenda, Valeria Militello, il presidente Giuseppe Giordano, Irene Ferrara, Francesco Salatiello).