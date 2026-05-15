La Nissa vola sui social: Instagram supera i 10 mila follower, numeri da record per il club biancoscudato

La crescita della Nissa F.C. non passa soltanto dal campo, ma continua a consolidarsi anche nel mondo digitale. Il club biancoscudato sta infatti vivendo una fase di straordinaria espansione sui social network, confermandosi tra le realtà calcistiche dilettantistiche più seguite e apprezzate del panorama italiano.

A catturare l’attenzione nelle ultime ore è soprattutto il traguardo raggiunto su Instagram, dove la società ha superato quota 10 mila follower. Un risultato particolarmente significativo per una squadra di Serie D, che testimonia il crescente interesse attorno alla Nissa e la capacità del club di costruire una comunicazione moderna, coinvolgente e sempre più vicina ai tifosi.

Numeri importanti anche su Facebook, dove la pagina ufficiale della società sfiora ormai i 23 mila follower, consolidando una presenza digitale di assoluto rilievo nel calcio dilettantistico nazionale. A impressionare ulteriormente sono soprattutto le visualizzazioni complessive dei contenuti pubblicati: nell’ultimo periodo il club è tornato a toccare quota 4 milioni di visualizzazioni, un dato che appartiene a categorie superiori e che conferma la forza mediatica costruita nel tempo dalla società biancoscudata.

Continua inoltre la crescita su TikTok, piattaforma sempre più centrale nella comunicazione sportiva moderna. La Nissa si avvicina infatti ai 6 mila follower e ai 150 mila like complessivi, aumentando costantemente interazioni, visualizzazioni e coinvolgimento del pubblico più giovane.

Dietro questi risultati c’è il lavoro dell’intero team comunicazione del club. Il coordinatore della comunicazione Lorenzo Giovannone, insieme all’addetto stampa Alessandro Silverio, al social media manager Michele Digiugno, al grafico Emanuele Lamendola, al video marketing specialist Totò Lo Presti e al supporto grafico Rosario Bosco, ha contribuito a costruire una strategia comunicativa dinamica, immediata e capace di creare un legame diretto con tifosi e appassionati.

La crescita della Nissa nel panorama digitale rappresenta oggi un importante valore aggiunto anche sotto il profilo dell’immagine e della promozione del territorio. Sempre più visibilità significa infatti maggiore attrattività per sponsor e partner commerciali, oltre a un rafforzamento continuo del marchio biancoscudato.

I numeri raggiunti confermano come la Nissa sia riuscita a trasformarsi non soltanto in una protagonista sportiva, ma anche in un vero modello comunicativo capace di unire calcio, identità territoriale e innovazione.