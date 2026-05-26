Italia. Sfiguró paziente, ex chirurgo estetico condannato a 6 mesi

– E’ stato condannato a sei mesi di reclusione, dalla giudice del Tribunale di Bologna, Natalia Finzi, l’ex medico e chirurgo estetico, il 69enne Stefano Stracciari, a processo per lesioni colpose ai danni di una paziente 44enne del bolognese. La donna si era sottoposta, nello studio dell’ex professionista a Pianoro, a un intervento di chirurgia estetica, consistente nel posizionamento di fili di trazione agli zigomi. Venne, pero’, sfigurata a causa dell’impiego dell’olio di silicone che era gia’ vietato all’epoca. La giudice ha accolto le richieste della Procura di Bologna che aveva chiesto per Stracciari la condanna poi inflitta. Il legale della donna sfigurata, Luca Portincasa, aveva invece chiesto, oltre a un risarcimento, una condanna per lesioni gravissime. Stracciari dovra’ pagare una provvisionale di 23.000 euro, oltre a un risarcimento che verra’ stabilito in sede civile. L’ex medico, radiato dall’Ordine, e’ in carcere dall’anno scorso, perche’ coinvolto in un’altra indagine per lesioni colpose, utilizzo di medicinali guasti e imperfetti e introduzione nello Stato di dispositivi medici falsificati.