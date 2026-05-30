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Italia. Bimbi abusati in classe, arrestato maestro in flagranza di reato

Redazione

Italia. Bimbi abusati in classe, arrestato maestro in flagranza di reato

Sab, 30/05/2026 - 15:56

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– Un maestro di terza elementare, in servizio in una scuola pubblica nel Milanese, è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bimbi. Ad intervenire, dopo un’ora di lezione, sono stati i carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di una inchiesta in cui l’insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere. L’indagine, nata da segnalazioni ricevute dai militari dell’Arma della stazione del comune dell’hinterland, è in corso e riguarda abusi recentissimi.

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