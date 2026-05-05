Il nuovo e coinvolgente singolo del cantautore siciliano Gero Riggio: “Cannibali”

Il cantautore siciliano Gero Riggio pubblica il nuovo singolo “Cannibali”,

brano vincitore della sezione “Canzoni Sostenibili” del Premio Lunezia 2025, riconoscimento che premia le opere capaci di coniugare valore musicale e contenuto etico.

Con un testo semplice e diretto, quasi come una filastrocca – scelta stilistica che gli è valsa il premio – “Cannibali” veicola un messaggio universale: la responsabilità verso il pianeta e il futuro delle generazioni è per tutti. Le immagini quotidiane – dalla formica alla conchiglia, dal ruscello al tramonto – diventano simboli di empatia e rispetto per la vita, rendendo il brano immediato e accessibile a chiunque voglia ascoltarlo. La semplicità stilistica è una scelta deliberata per far arrivare il messaggio a un pubblico trasversale e creare un impatto emotivo immediato.

Scritto da Gero Riggio e prodotto e arrangiato da Leo Curiale, “Cannibali” è una ballad intensa costruita su un mid-tempo crescente: se il testo analizza la nostra incapacità di preservare il futuro, la melodia e il ritmo trasformano la riflessione in un inno vitale e propositivo. Il brano affronta temi come l’antropocentrismo e la crisi dell’empatia, invitando l’ascoltatore a riconoscere dignità e valore in ogni forma di vita. Anche il gesto più innocuo diventa simbolo dell’impatto duraturo delle nostre azioni.



Il titolo sintetizza la chiave filosofica del brano: l’umanità è descritta come “cannibale di speranza e futuro”, l’unica specie capace di consumare il domani delle generazioni successive per un beneficio immediato. L’essere umano può distruggere o evolvere, ma spesso procede senza una direzione chiara.

Gero Riggio racconta: «Cannibali è un invito all’Ecologia dei Sentimenti. Ci dice che non possiamo salvare il pianeta se non salviamo prima la nostra capacità di restare incantati davanti alle piccole cose.

Siamo gli artefici del nostro destino, ma il destino non è solo il successo personale: è la sopravvivenza della bellezza stessa.»

CREDITS:

Registrato nel Master Play Studio di Mussomeli, prodotto e arrangiato da Leo Curiale. Suonato da Sebastiano Valenza (batteria), Peppe Milia (basso, chitarre), Leo Curiale (pianoforte e programmazione). L’artwork del singolo è stato realizzato da Carioca Records Multimedia Develop.