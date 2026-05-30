Donna uccisa in casa a Ferrara, fermato il marito

(Adnkronos) – Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla Polizia. E' stato l'uomo, sposato con la vittima 50enne Samanta Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in Questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.

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