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Donna uccisa in casa a Ferrara, fermato il marito

AdnKronos

Donna uccisa in casa a Ferrara, fermato il marito

Sab, 30/05/2026 - 16:04

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(Adnkronos) – Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla Polizia. E' stato l'uomo, sposato con la vittima 50enne Samanta Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in Questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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