Darderi – Jodar oggi, quarti di finale degli Internazionali – Diretta

(Adnkronos) – Luciano Darderi contro Rafa Jodar nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro, testa di serie numero 18, affronta il 19enne spagnolo, numero 32 del seeding e astro nascente del circuito. Chi vince, affronta in semifinale il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone.
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(Adnkronos) – Luciano Darderi contro Rafa Jodar nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro, testa di serie numero 18, affronta il 19enne spagnolo, numero 32 del seeding e astro nascente del circuito. Chi vince, affronta in semifinale il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone.