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Darderi – Jodar oggi, quarti di finale degli Internazionali – Diretta

AdnKronos

Darderi – Jodar oggi, quarti di finale degli Internazionali – Diretta

Mer, 13/05/2026 - 22:34

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(Adnkronos) – Luciano Darderi contro Rafa Jodar nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro, testa di serie numero 18, affronta il 19enne spagnolo, numero 32 del seeding e astro nascente del circuito.  Chi vince, affronta in semifinale il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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